Патриарх призвал соотечественников беречь духовную связь с Россией

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл после всенощного бдения, которое прошло в старом храме Русской православной церкви во имя Трех святителей в Париже на улице Петель, обратился к соотечественникам, проживающим за рубежом, с призывом беречь духовную связь с родиной, русский язык и культуру.

«Дай Бог, чтобы все русские православные люди, которые сегодня, находясь в зарубежье, считают себя церковными, посещают храм, имели этот пример старой эмиграции перед собой и ни в коем случае не позволяли своим детям терять язык и культуру. Это ваш долг. Вы можете жить где угодно, но вы не можете разрывать духовных и культурных связей со своим народом. Это очень опасно для целостности человека, для его культурной идентичности, поэтому помогай всем вам Бог хранить веру, русскую культуру, русский язык, посещать храмы и делать добрые дела, к которым нас призвал Господь», - приводит ТАСС слова российского патриарха.

Предстоятель Русской православной церкви отметил, что в Церкви никогда не затмится образ и история скромного эмигрантского храма Трех святителей на улице Петель, начавшаяся в 1930-е годы с гаража.

«Храните веру православную в сердцах так, как хранили ее первые поколения русской эмиграции, жившие в нищете, скорбях, но хранили самоотверженно. Не просто веру - культуру, язык», - подчеркнул патриарх Кирилл.

При этом он добавил, что его иногда просто поражает то, как современная молодежь, приехав за границу и «еще толком не выучив местный язык, начинает по-русски говорить с акцентом, иностранными интонациями».

«Как замечательно по-русски говорила старая эмиграция, дети этих людей, они были действительно в хорошем, блестящем смысле слова патриотами, которые хранили любовь к стране, к Церкви, к народу своему и хранили замечательную русскую культуру», - резюмировал предстоятель Русской православной церкви.

Ранее «Известия» писали, что патриарх Кирилл, в преддверии своего визита во Францию, пообщался с французской прессой и рассказал об отношениях церкви и государства в России. Священнослужитель сообщил, что в РФ уровень отношений между государством и церковью «во многом подобен среднеевропейскому».