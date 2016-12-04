Новости, деловые новости - Известия
Воскресенье,
4 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Командир объединенных сил боевиков Алеппо ликвидирован

Сирийские войска уничтожили Абдель Рахмана Нура, возглавлявшего так называемую Армию Алеппо

Сирийские войска уничтожили Абдель Рахмана Нура, возглавлявшего коалицию боевиков в Алеппо.

Об этом заявил канал «Аль-Маядин».

Нур возглавлял так называемую Армию Алеппо, в которую входили все группировки боевиков, а ведущую роль играла «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ), сообщает ТАСС.

Впрочем, несмотря на гибель командира, боевики не собираются сдаваться и отступают вглубь города.

Читайте также: Лавров увидел в создании «армии Алеппо» попытку спасти боевиков

Известия // воскресенье, 4 декабря 2016 года

Командир объединенных сил боевиков Алеппо ликвидирован

Сирийские войска уничтожили Абдель Рахмана Нура, возглавлявшего так называемую Армию Алеппо

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Наталья Присецкая

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Леонид Поляков

Политолог

Все мнения

Мнение

Сергей Донской

министр

Все мнения

Мнение

Александр Бречалов

Секретарь Общественной палаты России

Все мнения

Мнение

Диана Гурцкая

общественный деятель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке