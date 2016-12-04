Командир объединенных сил боевиков Алеппо ликвидирован

Сирийские войска уничтожили Абдель Рахмана Нура, возглавлявшего коалицию боевиков в Алеппо.

Об этом заявил канал «Аль-Маядин».

Нур возглавлял так называемую Армию Алеппо, в которую входили все группировки боевиков, а ведущую роль играла «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ), сообщает ТАСС.

Впрочем, несмотря на гибель командира, боевики не собираются сдаваться и отступают вглубь города.

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