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Турция предложила России вести расчеты в национальной валюте

Президент Турции Тайп Эрдоган дал распоряжение Центробанку страны подготовится к расчетам с Россией в рублях

Президент Турции Тайп Эрдоган предложила России вести расчеты в национальной валюте.

Об этом он заявил, выступая на открытии торгового центра в Стамбуле, добавив, что уже озвучил эту идею президенту РФ Владимиру Путину.

«Я предложил Путину заниматься торговлей в нацвалютах. Мы будем платить рублями за все, что покупаем у вас. А вы платите нам в лирах», – цитирует ТАСС лидера Турции.

Он добавил, что уже отдал распоряжение Центробанку подготовиться.

Эрдоган также призвал граждан страны вести внутренние расчеты в лирах.

По его мнению, это поможет укрепить национальную валюту, которая за месяц просела по отношению к доллару на 10%.

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Известия // воскресенье, 4 декабря 2016 года

Турция предложила России вести расчеты в национальной валюте

Президент Турции Тайп Эрдоган дал распоряжение Центробанку страны подготовится к расчетам с Россией в рублях

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