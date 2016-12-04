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Кандидат в президенты Узбекистана Умаров проголосовал первым

Наримон Умаров представляет социал-демократическую партию «Адолат»

Наримон Умаров представляет социал-демократическую партию «Адолат»

Кандидат в президенты Узбекистана Наримон Умаров от партии «Адолат» проголосовал первым.

Об этом сообщили наблюдающие за выборами журналисты.

После голосования по месту прописки Умаров поблагодарил прессу за проявленный интерес к выборам, сообщает «РИА Новости».

Всего на выборах должны проголосовать 21,4 млн человек, результаты будут признаны при явке 33% зарегистрированных избирателей.

Кроме Умарова свои кандидатуры выставили еще два кандидата: Хатамжон Кетмонов от Народно-демократической партии Узбекистана и Сарвар Отамурадов от Национально-демократической партии «Миллий тикланиш».

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Известия // воскресенье, 4 декабря 2016 года

Кандидат в президенты Узбекистана Умаров проголосовал первым

Наримон Умаров представляет социал-демократическую партию «Адолат»

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