Глава Пентагона Эштон Картер, считает, что ИГ будет в конце концов разгромлено
США должны сохранить свое военное присутствие в Ираке после победы над ИГ (запрещена в РФ).
Об этом заявил глава Пентагона Эштон Картер.
«После этого предстоит еще много работы с тем, чтобы убедиться, что побежденная ИГ таковой и останется», – цитирует его ТАСС.
По мнению Картера, США должны сохранить свое военное присутствие в Ираке, чтобы не дать ускользнуть и перегруппироваться уцелевшим боевикам.
Он также добавил, что для закрепления будущей победы необходимо обеспечить поддержку местным войскам и полиции, вооружать и тренировать их.
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