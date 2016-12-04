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США должны сохранить свое военное присутствие в Ираке

Глава Пентагона Эштон Картер, считает, что ИГ будет в конце концов разгромлено

США должны сохранить свое военное присутствие в Ираке после победы над ИГ (запрещена в РФ).

Об этом заявил глава Пентагона Эштон Картер.

«После этого предстоит еще много работы с тем, чтобы убедиться, что побежденная ИГ таковой и останется», – цитирует его ТАСС.

По мнению Картера, США должны сохранить свое военное присутствие в Ираке, чтобы не дать ускользнуть и перегруппироваться уцелевшим боевикам.

Он также добавил, что для закрепления будущей победы необходимо обеспечить поддержку местным войскам и полиции, вооружать и тренировать их.

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Известия // воскресенье, 4 декабря 2016 года

США должны сохранить свое военное присутствие в Ираке

Глава Пентагона Эштон Картер, считает, что ИГ будет в конце концов разгромлено

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