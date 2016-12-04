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Выборы президента Узбекистана состоялись

Явка избирателей превысила необходимые 33%

Выборы президента Узбекистана признаны состоявшимися. По состоянию на 11:00 по местному времени (09:00 мск) явка на избирательных участках составила 33,7%, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии республики.

Голосование проходит в Узбекистане в связи со смертью первого президента Ислама Каримова. Лидер республики ушел из жизни 2 сентября.

«По состоянию на 11:00 часов из 20 миллионов 428 тысяч 891 граждан, внесенных в списки избирателей, уже проголосовало более 33,73 процентов избирателей», - говорится в сообщении на сайте ЦИК.

Для того, чтобы выборы были признаны состоявшимися, явка на избирательных участка должна составить не менее 33%.

На должность главы государства претендуют и.о. президента, премьер-министр страны Шавкат Мирзиёев от Движения предпринимателей и деловых людей - Либерально-демократической партии (УзЛиДеП), Хотамжон Кетмонов от Народно-демократической партии Узбекистана (НДПУ), Сарвар Отамуратов от Демократической партии Узбекистана «Миллий тикланиш» («Национальное возрождение») и Наримон Умаров от Социал-демократической партия Узбекистана «Адолат» («Справедливость»).

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Известия // воскресенье, 4 декабря 2016 года

Выборы президента Узбекистана состоялись

Явка избирателей превысила необходимые 33%

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