Новости, деловые новости - Известия
Воскресенье,
4 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

При пожаре в жилом доме Красноярского края погибли четыре человека

Трое из них были несовершеннолетними

При пожаре в жилом доме населенного пункта Караул в Таймырском районе Красноярского края погибли четыре человека, в том числе трое несовершеннолетних, об этом сообщил представитель регионального ГСУ СК РФ.

Инцидент произошел в 4-квартирном жилом доме. При этом сообщение о возгорании поступило в следственные органы около 09:00 часов (05:00 мск).

«В поселке Караул произошло возгорание 4-квартирного жилого дома, в результате чего в одной квартире погибли 27-летняя женщина и ее 5-летний сын, а в другой 17-летний подросток и его 7-летняя сестра», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Следователи установили, что семья, в которой воспитывались дети, состояла на учете в полиции как неблагополучная.

По факту произошедшего проводится доследственная проверка, устанавливаются обстоятельства инцидента. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Читайте также:

Школьника из Иркутской области наградили за спасение родных из пожара

Известия // воскресенье, 4 декабря 2016 года

При пожаре в жилом доме Красноярского края погибли четыре человека

Трое из них были несовершеннолетними

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Фотолента

Неизвестные герои войны: 1941–1945 годы в лицах

Неизвестные герои войны: 1941–1945 годы в лицах

Мнение

Наталья Присецкая

общественный деятель

Все мнения

Фотолента

Главные события недели — в эксклюзивных фотографиях «Известий»

Главные события недели — в эксклюзивных фотографиях «Известий»

Мнение

Леонид Поляков

Политолог

Все мнения

Мнение

Сергей Донской

министр

Все мнения

Мнение

Александр Бречалов

Секретарь Общественной палаты России

Все мнения

Инфографика

Платные парковки в столице: улицы с повышенным тарифом

Платные парковки в столице: улицы с повышенным тарифом

Вся инфографика
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке