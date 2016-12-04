При пожаре в жилом доме Красноярского края погибли четыре человека

При пожаре в жилом доме населенного пункта Караул в Таймырском районе Красноярского края погибли четыре человека, в том числе трое несовершеннолетних, об этом сообщил представитель регионального ГСУ СК РФ.

Инцидент произошел в 4-квартирном жилом доме. При этом сообщение о возгорании поступило в следственные органы около 09:00 часов (05:00 мск).

«В поселке Караул произошло возгорание 4-квартирного жилого дома, в результате чего в одной квартире погибли 27-летняя женщина и ее 5-летний сын, а в другой 17-летний подросток и его 7-летняя сестра», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Следователи установили, что семья, в которой воспитывались дети, состояла на учете в полиции как неблагополучная.

По факту произошедшего проводится доследственная проверка, устанавливаются обстоятельства инцидента. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.