Джилл Стайн отказалась от пересмотра итогов выборов в Пенсильвании

Бывший кандидат на пост президента США от партии «зеленых» Джилл Стайн отказалась в субботу от требования пересмотра итогов голосования в штате Пенсильвания.

Как передает портал Philly.com, такое решение было принято в связи с требованием суда к истцам внести $1 млн к 5 декабря для продолжения рассмотрения дела.

При этом сама Джилл Стайн назвала это решение возмутительным, поскольку ходатайство партии было подано от имени обычных жителей штата, у которых нет таких средств.

«Требование суда, согласно которому избиратели должны внести столь непомерную сумму, является неприемлемым барьером для демократического процесса», — подчеркивает бывший кандидат на должность главы государства.

Ранее экс-кандидат от партии «зеленых» также подала петиции о пересчете итогов голосования в штатах Висконсин и Мичиган. Во всех трех штатах республиканец Дональд Трамп одержал победу с минимальным отрывом от своей соперницы из Демпартии США Хиллари Клинтон. Процедура пересчета голосов уже началась в Висконсине 1 декабря.