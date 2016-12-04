В Италии начался референдум по конституционной реформе

В Италии в субботу открылись участки для голосования на всенародном референдуме по вопросу о конституционной реформе, предложенную действующим правительством страны во главе с Маттео Ренци.



Как передает агентство ANSA, в голосовании примут участие около 50,7 млн граждан страны, при это 4 млн из них будут голосовать за рубежом.

Избиратели могут поддержать или отклонить внесение поправок в законодательство, предусматривающих изменение состава и функций национального парламента. В частности, предлагается устранить в нынешнем виде верхнюю палату (Сенат) для облегчения законодательного процесса. Этот орган перестанет быть выборным, в него будут входить представители областей, а также мэры крупнейших городов.

Кроме того, реформа предполагает, что пять сенаторов будут назначаться на семилетний срок президентом республики.