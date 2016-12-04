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В Австралии охотник подрался с кенгуру, спасая свою собаку

Мужчина нанес животному удар кулаком в морду

Охотник из Австралии подрался с кенгуру, пытаясь защитить свою собаку. Видео произошедшего было размещено на видеохостинге YouTube.

Как сообщает Life, мужчина столкнулся с животным, когда отправился на поиски своей собаки, которая убежала от него во время охоты. Мужчина заметил, что кенгуру пытается разделаться с его питомцем, и попытался спасти свою собаку.

Когда мужчина подошел к кенгуру, собака смогла вырваться из его лап и убежать. Оставшись один на один с диким животным, мужчина ударил кенгуру кулаком в морду. После этого животное на некоторое время застыло, а затем скрылось из виду.

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Известия // воскресенье, 4 декабря 2016 года

В Австралии охотник подрался с кенгуру, спасая свою собаку

Мужчина нанес животному удар кулаком в морду

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