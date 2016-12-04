Путин: Трамп быстро осознает другой уровень ответственности

Россия исходит из того, что избранный президент США Дональд Трамп быстро осознает другой уровень ответственности и будет действовать именно с этих позиций, заявил Владимир Путин.

В интервью программе «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой на телеканале НТВ президент отметил, что Трамп был предпринимателем и достиг успеха. А это говорит о том, что он человек умный, добавил Владимир Путин.

«Сегодня это уже государственный деятель, сегодня это уже глава Соединенных Штатов Америки, одной из ведущих стран мира, одной из ведущих экономик мир, ведущей военной державы», — сказал президент России.

«И поскольку он смог добиться успеха в бизнесе, это говорит о том, что он человек умный. А если умный человек, то значит, он вполне и достаточно быстро осознает другой уровень ответственности», — добавил он. Москва исходит из того, что Трамп будет действовать именно с таких позиций, резюмировал президент.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова на своей странице в Facebook опубликовала фрагмент разговора Владимира Путина с журналистом Ирадой Зейналовой.

Первый телефонный разговор президентов России и США состоялся в середине ноября.