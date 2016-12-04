В Сантьяго-де-Куба проходят похороны Фиделя Кастро

Тело легендарного революционера похоронят на кладбище, где покоятся многие выдающиеся граждане республики
Церемония похорон исторического лидера кубинской революции Фиделя Кастро началась на кладбище Санта-Ифигения города Сантьяго-де-Куба.
Как передает ТАСС, на территорию некрополя уже прибыл траурный кортеж с прахом революционера. В последний путь Фиделя Кастро провожали тысячи жителей кубинского города. Начало траурной церемонии обозначил артиллерийский салют.
Тело Фиделя Кастро похоронят на кладбище, где покоятся многие выдающиеся граждане страны. Некрополь входит в число национальных памятников Кубы.
Лидер кубинской революции, многолетний глава республики Фидель Кастро скончался 25 ноября на 91-м году жизни.
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