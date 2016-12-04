В Сантьяго-де-Куба проходят похороны Фиделя Кастро

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Кубинские лидеры идут рука об руку во главе похоронной процессии 5 марта 1960-го года после взрыва бомбы на кубинском судне La Coubre в гавани Гаваны. Слева направо: Фидель Кастро; первый президентот после Батисты на Кубе Освальдо Дортико; Эрнесто "Че" Гевара; Министр обороны Аугусто Мартинес-Санчес; Министр экологии Антонио Нуньес-Хименес; американец Уильям Морган из Толедо, штат Огайо; испанец Элой Гутьеррес Менойо. Морган стал американским кубинцем и симпатизировал революционерам после того, как его друг был убит полицией президента Батисты. Позже он был казнен в 1961-м году, его обвинили в антикоммунистической деятельности. Фото: TASS/AP Photo