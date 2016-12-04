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Девять детей и один взрослый погибли в ДТП под Ханты-Мансийском

Инцидент произошел на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск в 31 км от административного центра региона

Десять человек стали жертвами ДТП с участием пассажирского автобуса в Ханты-Мансийском автономном округе. Как сообщил представитель правоохранительных органов региона, еще десять человек пострадали в результате аварии.

Инцидент произошел на федеральной автотрассе Тюмень — Ханты-Мансийск в 31 км от административного центра региона. На месте происшествия столкнулись грузовой автомобиль, пассажирский автобус и два легковых автомобиля.

«Среди погибших девять детей», — приводит ТАСС слова представителя правоохранительных органов.

Всего, по его словам, в пассажирском автобусе находились 32 человека, 29 из них — дети.

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Известия // воскресенье, 4 декабря 2016 года

Девять детей и один взрослый погибли в ДТП под Ханты-Мансийском

Инцидент произошел на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск в 31 км от административного центра региона

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