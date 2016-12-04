Участники «Автомайдана» приехали к дому главы МВД Украины

Представители общественной организации «Автомайдан» требуют отставки руководителя МВД Украины Арсена Авакова. Общественники приехали к его дому, где проводят акцию протеста.

На странице организации в Facebook уточняется, что акция названа «АвакOFF».



«Четвертого декабря «Автомайдан» организует акцию протеста «АвакOFF» с требованием отставки министра внутренних дел Арсена Авакова», — говорится в сообщении.



Ранее стало известно, что в Киевской области произошла перестрелка между силовиками. В ней погибли пять правоохранителей, шестой скончался позже от полученных ран. В «Автомайдане» полагают, что ответственность за гибель пяти полицейских должен нести глава МВД Аваков.

