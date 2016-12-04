Две журналистки и мэр города погибли при стрельбе в финской Иматре

Жертвами стрельбы, открытой около полуночи в ресторанчике финского города Иматра, стали мэр города и две журналистки.

Женщины находились около ресторана Vuoksenvahti, когда их из ружья застрелил местный житель. Потерпевшие погибли на месте стрельбы от полученных огнестрельных ранений.



Мужчина — 23-летний местный житель — не оказал сопротивления при задержании. Мотивы действий стрелявшего не установлены.

