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Две журналистки и мэр города погибли при стрельбе в финской Иматре

23-летний местный житель открыл стрельбу из ружья у ресторана Vuoksenvahti

Фото: twitter.com/News_Executive

Жертвами стрельбы, открытой около полуночи в ресторанчике финского города Иматра, стали мэр города и две журналистки.

Женщины находились около ресторана Vuoksenvahti, когда их из ружья застрелил местный житель. Потерпевшие погибли на месте стрельбы от полученных огнестрельных ранений.

Мужчина — 23-летний местный житель — не оказал сопротивления при задержании. Мотивы действий стрелявшего не установлены.

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Известия // воскресенье, 4 декабря 2016 года

Две журналистки и мэр города погибли при стрельбе в финской Иматре

Две журналистки и мэр города погибли при стрельбе в финской Иматре23-летний местный житель открыл стрельбу из ружья у ресторана Vuoksenvahti

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