Две журналистки и мэр города погибли при стрельбе в финской Иматре

23-летний местный житель открыл стрельбу из ружья у ресторана Vuoksenvahti
Фото: twitter.com/News_Executive
Жертвами стрельбы, открытой около полуночи в ресторанчике финского города Иматра, стали мэр города и две журналистки.
Женщины находились около ресторана Vuoksenvahti, когда их из ружья застрелил местный житель. Потерпевшие погибли на месте стрельбы от полученных огнестрельных ранений.
Мужчина — 23-летний местный житель — не оказал сопротивления при задержании. Мотивы действий стрелявшего не установлены.