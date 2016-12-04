Автобус, разбившийся в ХМАО, ехал без обязательного сопровождения

Следственный комитет сообщает, что попавший в ДТП автобус с детской спортивной командой ехал без обязательного сопровождения.

Следователи расследуют уголовное дело, возбужденное по факту гибели 11 человек в ДТП, произошедшем под Ханты-Мансийском. Предварительной причиной дорожно-транспортного происшествия стало то, что водитель автобуса не справился с его управлением. Однако следователи в ходе расследования устанавливают объективную картину произошедшего, отмечается в сообщении СКР.

Уже сейчас следствие располагает информацией, что трансфер детей не был согласован. Кроме того, автобус следовал без обязательного в подобных случаях сопровождения.

«Однако уже сейчас следователи регионального СК России установили, что трансфер детей не был должным образом согласован и следовал без обязательного при подобных маршрутах сопровождения», — приводит «Интерфакс» сообщение следствия.

Автобус, в котором находились юные спортсмены, разбился в 16.00 по местному времени на 926-м км трассы Ханты-Мансийск — Тюмень. На месте погибли 11 человек, состояние пострадавших оценивается как тяжелое и крайне тяжелое.

