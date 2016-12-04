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Патриарх Кирилл освятил кафедральный Троицкий собор в Париже

Предстоятель Русской православной церкви провел в храме первую божественную литургию

В воскресенье патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил новый кафедральный Троицкий собор в Париже. Предстоятель Русской православной церкви провел в храме первую божественную литургию.

На богослужение в новом храме, построенном рядом с Эйфеловой башней, собрались несколько сотен человек. Среди почетных гостей на богослужении присутствовали представители фамилий русской эмиграции, глава Фонда социально-культурных инициатив Светлана Медведева, управляющий делами президента России Александр Колпаков, отмечает ТАСС.

Храм находится на территории Российского православного духовно-культурного центра на набережной Бранли.

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Известия // воскресенье, 4 декабря 2016 года

Патриарх Кирилл освятил кафедральный Троицкий собор в Париже

Предстоятель Русской православной церкви провел в храме первую божественную литургию

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