Патриарх Кирилл освятил кафедральный Троицкий собор в Париже

В воскресенье патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил новый кафедральный Троицкий собор в Париже. Предстоятель Русской православной церкви провел в храме первую божественную литургию.

На богослужение в новом храме, построенном рядом с Эйфеловой башней, собрались несколько сотен человек. Среди почетных гостей на богослужении присутствовали представители фамилий русской эмиграции, глава Фонда социально-культурных инициатив Светлана Медведева, управляющий делами президента России Александр Колпаков, отмечает ТАСС.

Храм находится на территории Российского православного духовно-культурного центра на набережной Бранли.