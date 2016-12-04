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Генбанк отключит банкоматы из-за угрозы кибератак

Один из крупнейших банков Крыма перестанет выдавать наличные из соображений безопасности

Подконтрольный крымским властям Генбанк отключает свои банкоматы на территории всей России, сообщили в воскресенье в пресс-службе кредитной организации.

«Руководством Генбанка принято решение о временном отключении сети банкоматов банка. Причина — готовящаяся, по информации спецслужб России, DDoS-атака (кибератака) на банковскую систему РФ. Блокировка устройств будет осуществлена в целях предотвращения несанкционированных трансакций и утраты клиентами своих средств», — говорится в сообщении Генбанка.

Банкоматы кредитной организации не будут работать менее суток — с 21.00 мск 4 декабря по 9.00 5 декабря.

Держатели карточек Генбанка смогут снимать наличные в банкоматах других кредитных организаций, уточняется в сообщении банка.

По данным самой кредитной организации, 25% долей в его капитале принадлежат министерству имущественных и земельных отношений Республики Крым, еще столько же — департаменту по имущественным и земельным отношениям города Севастополя.

По данным ФСБ, с 5 декабря российские банки могут оказаться подвержены кибератакам со стороны иностранных хакеров. По оценкам Ассоциации российских банков (АРБ), информационное нападение на кредитные организации может продлиться до двух недель.

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Известия // воскресенье, 4 декабря 2016 года

Генбанк отключит банкоматы из-за угрозы кибератак

Один из крупнейших банков Крыма перестанет выдавать наличные из соображений безопасности

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