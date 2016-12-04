Прокуратура подтвердила гибель 12 человек в ДТП под Ханты-Мансийском

Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа подтвердила данные о гибели 12 человек в ДТП с пассажирским автобусом в Ханты-Мансийском автономном округе.



Внутри транспортного средства находились участники детской команды по спортивной акробатике, которые возвращались с соревнований из Ханты-Мансийска в Нефтеюганск.

«По предварительным данным, в результате столкновения автобуса с детьми, двух легковых автомобилей и грузовика погибли 12 человек, еще 20 доставлены в окружную больницу г. Ханты-Мансийска», — приводит «РИА Новости» сообщение прокуратуры ХМАО.

На место аварии также выехал первый заместитель прокурора ХМАО Игорь Меньшиков. Он будет координировать действия правоохранительных органов и чрезвычайных служб.