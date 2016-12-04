Трамп рассказал о повышении налогов для ряда компаний

Избранный президент США намерен повысить налоговый сбор для американских компаний, которые переведут свои производства и штаб-квартиры за границу, а реализовывать товары будут по-прежнему в США.

Как написал Трамп в Twitter, он считает подобную деятельность «неправильной». Для таких компаний будет введен налог в размере 35%. Этот налог «затруднит в финансовом плане» перевод бизнеса в другие страны, отметил миллиардер.

these companies are able to move between all 50 states, with no tax or tariff being charged. Please be forewarned prior to making a very ... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 декабря 2016 г.

Что касается предпринимательской деятельности на территории США, то компании смогут реализовывать товары во всех 50 штатах без налогов или тарифов.