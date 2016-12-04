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Трамп рассказал о повышении налогов для ряда компаний

Республиканец отметил, что считает неправильным вывод бизнеса за рубеж и реализацию товаров в США

Избранный президент США намерен повысить налоговый сбор для американских компаний, которые переведут свои производства и штаб-квартиры за границу, а реализовывать товары будут по-прежнему в США.

Как написал Трамп в Twitter, он считает подобную деятельность «неправильной». Для таких компаний будет введен налог в размере 35%. Этот налог «затруднит в финансовом плане» перевод бизнеса в другие страны, отметил миллиардер.

Что касается предпринимательской деятельности на территории США, то компании смогут реализовывать товары во всех 50 штатах без налогов или тарифов.

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Известия // воскресенье, 4 декабря 2016 года

Трамп рассказал о повышении налогов для ряда компаний

Республиканец отметил, что считает неправильным вывод бизнеса за рубеж и реализацию товаров в США

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