Вице-президент РЖД Бабаев: Самедов сам должен определиться с клубом

Вице-президент РЖД и член совета директоров ФК «Локомотив» Салман Бабаев прокомментировал «Известиям» итоги осенней части сезона для клуба и ситуацию с уходом в «Спартак» Александра Самедова.



«Итоги этой части сезона оценю как удовлетворительные. Не всё получилось в плане результата и игры, но уверен, что всё будет хорошо. Новые руководство и тренер всё наладят, и мы дождемся больших побед», — пояснил руководитель клуба.

Кроме того, отвечая на вопрос о том, когда совет директоров «Локомотива» определится с трансферной политикой на зимний период, Салман Бабаев пояснил, что обсуждать этот вопрос еще рано.

Комментируя ситуацию с уходом Александра Самедова в команду красно-белых, член совета директоров ФК «Локомотив» пояснил, что спортсмен сам должен определиться с клубом. «Это в большей степени его вопрос, чем наш», — отметил Салман Бабаев.