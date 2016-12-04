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Вице-президент РЖД Бабаев: Самедов сам должен определиться с клубом

Член совета директоров «Локомотива» прокомментировал ситуацию с переходом футболиста в команду «Спартака»

Вице-президент РЖД и член совета директоров ФК «Локомотив» Салман Бабаев прокомментировал «Известиям» итоги осенней части сезона для клуба и ситуацию с уходом в «Спартак» Александра Самедова.

«Итоги этой части сезона оценю как удовлетворительные. Не всё получилось в плане результата и игры, но уверен, что всё будет хорошо. Новые руководство и тренер всё наладят, и мы дождемся больших побед», — пояснил руководитель клуба.

Кроме того, отвечая на вопрос о том, когда совет директоров «Локомотива» определится с трансферной политикой на зимний период, Салман Бабаев пояснил, что обсуждать этот вопрос еще рано.

Комментируя ситуацию с уходом Александра Самедова в команду красно-белых, член совета директоров ФК «Локомотив» пояснил, что спортсмен сам должен определиться с клубом. «Это в большей степени его вопрос, чем наш», — отметил Салман Бабаев.

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Известия // воскресенье, 4 декабря 2016 года

Вице-президент РЖД Бабаев: Самедов сам должен определиться с клубом

Член совета директоров «Локомотива» прокомментировал ситуацию с переходом футболиста в команду «Спартака»

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