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В ФРГ не сомневаются, что РФ попытается повлиять на выборы в бундестаг

Местная пресса пишет, что речь идет о дезинформации и кибератаках

Пресса Германии пишет, что Россия совершит попытку оказать влияние на ход выборов в бундестаг, которые должны состояться в 2017 году.

Газета Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS) со ссылкой на источник в правительстве уточняет, что попытки будут проводиться массированно. Россия якобы может стоять за кибератаками и дезинформацией, уточняется в сообщении, передает «РИА Новости».

 Газета также не исключает, что атаки хакеров могут коснуться и операторов сотовой связи,  онлайн-сети электростанций, больниц и транспортных узлов.

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Известия // воскресенье, 4 декабря 2016 года

В ФРГ не сомневаются, что РФ попытается повлиять на выборы в бундестаг

Местная пресса пишет, что речь идет о дезинформации и кибератаках

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