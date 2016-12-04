В ФРГ не сомневаются, что РФ попытается повлиять на выборы в бундестаг

Пресса Германии пишет, что Россия совершит попытку оказать влияние на ход выборов в бундестаг, которые должны состояться в 2017 году.

Газета Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS) со ссылкой на источник в правительстве уточняет, что попытки будут проводиться массированно. Россия якобы может стоять за кибератаками и дезинформацией, уточняется в сообщении, передает «РИА Новости».

Газета также не исключает, что атаки хакеров могут коснуться и операторов сотовой связи, онлайн-сети электростанций, больниц и транспортных узлов.