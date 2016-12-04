Спасатели на месте пожара в Окленде обнаружили тела 24 погибших

Сотрудники экстренных служб на месте пожара в ночном клубе в городе Окленд, США, обнаружили тела 24 человек. Ранее местные СМИ сообщали о 10 погибших на пожаре.

Возгорание возникло в одном из ночных заведений Окленда в субботу, когда в здании, по разным оценкам, находилось от 50 до 100 человек. Часть посетителей заведения смогла покинуть горящее здание, десятки людей оказались заблокированными.

Причина пожара выясняется, по количеству жертв он уже стал крупнейшим в истории Окленда.