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Спасатели на месте пожара в Окленде обнаружили тела 24 погибших

Причина пожара выясняется, по количеству жертв он уже стал крупнейшим в истории Окленда

Сотрудники экстренных служб на месте пожара в ночном клубе в городе Окленд, США, обнаружили тела 24 человек. Ранее местные СМИ сообщали о 10 погибших на пожаре.

Возгорание возникло в одном из ночных заведений Окленда в субботу, когда в здании, по разным оценкам, находилось от 50 до 100 человек. Часть посетителей заведения смогла покинуть горящее здание, десятки людей оказались заблокированными.

Причина пожара выясняется, по количеству жертв он уже стал крупнейшим в истории Окленда.

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Известия // воскресенье, 4 декабря 2016 года

Спасатели на месте пожара в Окленде обнаружили тела 24 погибших

Причина пожара выясняется, по количеству жертв он уже стал крупнейшим в истории Окленда

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