Путин соболезнует семьям погибших в ДТП под Ханты-Мансийском

Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших в ДТП с автобусом под Ханты-Мансийском. Президент России дал поручение Минздраву оказать всю необходимую помощь пострадавшим, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.



В воскресенье на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск столкнулись автобус, грузовик и два легковых автомобиля. На месте ДТП погибли 12 человек. В автобусе находилась детская команда, юные спортсмены возвращались с соревнований по спортивной акробатике из Ханты-Мансийска в Нефтеюганск. По факту ДТП возбуждено уголовное дело, проводится расследование.



В воскресенье состоялся телефонный разговор президента с главой ХМАО Натальей Комаровой.

«Путин в телефонном разговоре с главой региона Натальей Комаровой выразил глубочайшие соболезнования родителям, родным и близким детей, погибших в результате чудовищной автоаварии», — сказал Песков. Он добавил, что президент заслушал доклад министра здравоохранения Вероники Скворцовой о принимаемых мерах и дал поручение Минздраву обеспечить на должном уровне медицинскую помощь пострадавшим.

