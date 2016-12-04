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Норберт Хофер признал поражение на выборах президента Австрии

Свое заявление политик разместил на странице в Facebook

Победу на выборах президента Австрии одерживает независимый кандидат и бывший лидер «зеленых» Ван дер Беллен. Его соперник Норберт Хофер признал поражение во втором туре выборов.

Кандидат в президенты Австрии от правой Австрийской партии свободы (АПС) разместил свое заявление на странице в соцсети Facebook. В записи политик поблагодарил избирателей за поддержку и поздравил дер Беллена с успехом.

 Александер Ван дер Беллен набирает 53,3% голосов, за Норберта Хофера проголосовали 46,7% избирателей.

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Известия // воскресенье, 4 декабря 2016 года

Норберт Хофер признал поражение на выборах президента Австрии

Свое заявление политик разместил на странице в Facebook

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