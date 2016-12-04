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Глава Минздрава вылетает в Ханты-Мансийск

Вероника Скворцова на месте будет координировать организацию оказания помощи пострадавшим в ДТП детям

Министр здравоохранения Вероника Скворцова сегодня вылетает в Ханты-Мансийск. Она будет на месте координировать организацию оказания помощи детям, пострадавшим в ДТП.

Как сообщил «Известиям» директор департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России Олег Салагай, к отправке подготовлен спецборт с бригадой медиков.

Всего в Ханты-Мансийск направлено 13 специалистов, включая нейрохирургов, реаниматологов, травматологов и психологов.

В воскресенье на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск столкнулись автобус, грузовик и два легковых автомобиля. В автобусе находились дети, возвращавшиеся с соревнований из Ханты-Мансийска в Нефтеюганск. Погибли 12 человек, 23 человека госпитализированы в тяжелом состоянии.

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Известия // воскресенье, 4 декабря 2016 года

Глава Минздрава вылетает в Ханты-Мансийск

Вероника Скворцова на месте будет координировать организацию оказания помощи пострадавшим в ДТП детям

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