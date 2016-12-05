Минобороны сообщило об уникальной системе доставки вооружений в Сирию

Замглавы Минобороны РФ по материально-техническому оснащению Дмитрий Булгаков сообщил в интервью «Известиям» о создании уникальной логистической системы для доставки вооружений российским военнослужащим в Сирии.



По словам замминистра, новая разработка объединяет работу всех видов транспорта Вооруженных сил и коммерческих организаций.

«Не зря специалисты НАТО российскую систему доставки материальных средств в Сирию назвали сирийским экспрессом — процесс проходит очень быстро!» — подчеркнул Дмитрий Булгаков.

Он отметил, что благодаря этой системе в САР уже было доставлено более 710 тыс. т ракет, боеприпасов, горюче-смазочных материалов, продовольствия и других материальных средств.

Подробнее об оснащении Вооруженных сил (ВС) современным оборудованием и итогах работы Минобороны в уходящем году читайте в эксклюзивном материале «Известий»: «Половина вооружений нашей армии — новейшие образцы»

