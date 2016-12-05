Новости, деловые новости - Известия
Понедельник,
5 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Туск поздравил с победой избранного президента Австрии

Глава Евросовета направил письмо Александру Ван дер Беллену

Глава Евросовета Дональд Туск в письме поздравил избранного президента Австрии Александра Ван дер Беллена с победой на выборах главы государства.

Туск пожелал от имени Евросовета и от себя лично успехов Беллену на его президентском посту. Как он отметил, в Европе ждут, что Австрия продолжит вносить «конструктивный вклад в поиск общих европейских решений» и сохранение единства Европы, передает ТАСС.

«Мне приятно выразить мои искренние поздравления в связи с вашим избранием на пост президента Федеративной Республики Австрии», — говорится в письме Туска.

Ранее сообщалось, что независимый кандидат и бывший лидер «зеленых» Ван дер Беллен лидирует на выборах президента Австрии. Его соперник Норберт Хофер признал поражение во втором туре выборов.

Известия // понедельник, 5 декабря 2016 года

Туск поздравил с победой избранного президента Австрии

Глава Евросовета направил письмо Александру Ван дер Беллену

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Наталья Присецкая

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Леонид Поляков

Политолог

Все мнения

Мнение

Сергей Донской

министр

Все мнения

Мнение

Александр Бречалов

Секретарь Общественной палаты России

Все мнения

Мнение

Борис Титов

бизнес-омбудсмен

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке