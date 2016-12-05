Туск поздравил с победой избранного президента Австрии

Глава Евросовета Дональд Туск в письме поздравил избранного президента Австрии Александра Ван дер Беллена с победой на выборах главы государства.

Туск пожелал от имени Евросовета и от себя лично успехов Беллену на его президентском посту. Как он отметил, в Европе ждут, что Австрия продолжит вносить «конструктивный вклад в поиск общих европейских решений» и сохранение единства Европы, передает ТАСС.

«Мне приятно выразить мои искренние поздравления в связи с вашим избранием на пост президента Федеративной Республики Австрии», — говорится в письме Туска.

Ранее сообщалось, что независимый кандидат и бывший лидер «зеленых» Ван дер Беллен лидирует на выборах президента Австрии. Его соперник Норберт Хофер признал поражение во втором туре выборов.