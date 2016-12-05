Конгресс США новым законом собирается поссорить Трампа с Россией

Источник в Республиканской партии США рассказал «Известиям», что уходящая администрация Барака Обамы спешит еще до инаугурации избранного президента Дональда Трампа максимально испортить отношения Вашингтона и Москвы при помощи нового закона, который не был бы подписан новым президентом.

Речь идет о принятии в Палате представителей США законопроекта о противодействии «российскому тайному влиянию». Документ, в частности, предусматривает ограничение перемещений российских дипломатов по территории страны. Его поддержали 390 конгрессменов, 30 высказались против.

Тот факт, что уходящая администрация США использует пока еще рабочие механизм для принятия такого закона, «Известиям» подтвердил источник, близкий к окружению Трампа. Он заявил, что этот закон не был бы подписан новым президентом, поэтому антироссийски настроенные сенаторы стараются протолкнуть проект при нынешней администрации.

— Дональд Трамп и его администрация не собирались и не собираются принимать подобные законопроекты. Этого нет в нашей повестке дня. [Избранный] президент собирается в первые месяцы заниматься исключительно внутренними вопросами, — рассказал он.

Источник отметил, что нынешняя администрация «делает шаги, не имеющие ничего общего с интересами Америки». А Трамп уже неоднократно заявлял, что позиция Обамы будет пересмотрена.

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Конгресс спешит поссорить Трампа с Россией