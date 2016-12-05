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5 декабря
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От Google потребовали создать российское юрлицо за три месяца

Роскомнадзор предписал корпорации изменить форму присутствия на российском рынке

Все иностранные компании, осуществляющие на территории РФ деятельность как новостные агрегаторы, должны будут, согласно предписанию Роскомнадзора, зарегистрировать российское юридическое лицо, или же — покинуть рынок. Изменения касаются и крупнейших игроков рынка — компаний Google и Bing, чей трафик превышает 1 млн посетителей в сутки.

Как рассказал «Известиям» официальный представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский, такую высокую посещаемость сейчас имеют только крупные игроки рынка — «Яндекс», Google, Mail.ru и другие. Это упрощает для надзорного ведомства процесс мониторинга. Однако среди них есть и «иностранцы».

— В случае если владелец является иностранным, ему дается три месяца на регистрацию юрлица на территории России, — пояснил Вадим Ампелонский.

В то же время у корпорации Google в России есть юрлицо — ООО «Гугл». Однако сама Google указала, что основное направление работы компании – рекламная деятельность, а отнюдь не информационные услуги. Крое этого, Google неоднократно отмечала, что в России у нее нет полноценного представительства.

Поэтому, как отметил начальник юридического отдела координационного центра национального домена сети Интернет Сергей Копылов, для выполнения требований закона о новостных агрегаторах компании Google либо придется вносить изменения в регистрационные данные ООО «Гугл», либо создавать новую компанию.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Роскомнадзор отвел Google три месяца

Известия // понедельник, 5 декабря 2016 года

От Google потребовали создать российское юрлицо за три месяца

Роскомнадзор предписал корпорации изменить форму присутствия на российском рынке

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