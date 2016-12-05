От Google потребовали создать российское юрлицо за три месяца

Все иностранные компании, осуществляющие на территории РФ деятельность как новостные агрегаторы, должны будут, согласно предписанию Роскомнадзора, зарегистрировать российское юридическое лицо, или же — покинуть рынок. Изменения касаются и крупнейших игроков рынка — компаний Google и Bing, чей трафик превышает 1 млн посетителей в сутки.

Как рассказал «Известиям» официальный представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский, такую высокую посещаемость сейчас имеют только крупные игроки рынка — «Яндекс», Google, Mail.ru и другие. Это упрощает для надзорного ведомства процесс мониторинга. Однако среди них есть и «иностранцы».

— В случае если владелец является иностранным, ему дается три месяца на регистрацию юрлица на территории России, — пояснил Вадим Ампелонский.

В то же время у корпорации Google в России есть юрлицо — ООО «Гугл». Однако сама Google указала, что основное направление работы компании – рекламная деятельность, а отнюдь не информационные услуги. Крое этого, Google неоднократно отмечала, что в России у нее нет полноценного представительства.

Поэтому, как отметил начальник юридического отдела координационного центра национального домена сети Интернет Сергей Копылов, для выполнения требований закона о новостных агрегаторах компании Google либо придется вносить изменения в регистрационные данные ООО «Гугл», либо создавать новую компанию.

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Роскомнадзор отвел Google три месяца