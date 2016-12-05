Асад увеличил бюджет Сирии на 2017 год более чем на треть

Президент Сирии Башар Асад увеличил объем бюджета страны на 2017 год до 2 тыс. 6660 млрд сирийских фунтов ($5,1 млрд), что более чем на треть превышает бюджетные показатели этого года.

Как отметили сирийские СМИ, объем бюджета вырос на 34%. В главном финансовом документе страны дополнительные средства заложены на восстановление и строительство государственных объектов и компенсации частным предприятиям из-за войны, сообщает Федеральное агентство новостей.

Ранее премьер-министр Сирии Имад Хамис разработал экономический план по постепенному восстановлению экономической и социальной инфраструктуры страны и возобновление работы городских служб.

Правительство Сирии заверило граждан, что будет работать для обеспечения безопасности в стране, а также проявит заботу о семьях погибших военнослужащих.

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