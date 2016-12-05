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Асад увеличил бюджет Сирии на 2017 год более чем на треть

Внесенный президентом САР документ был одобрен депутатами Народного совета

Президент Сирии Башар Асад увеличил объем бюджета страны на 2017 год до 2 тыс. 6660 млрд сирийских фунтов ($5,1 млрд), что более чем на треть превышает бюджетные показатели этого года.

Как отметили сирийские СМИ, объем бюджета вырос на 34%. В главном финансовом документе страны дополнительные средства заложены на восстановление и строительство государственных объектов и компенсации частным предприятиям из-за войны, сообщает Федеральное агентство новостей.

Ранее премьер-министр Сирии Имад Хамис разработал экономический план по постепенному восстановлению экономической и социальной инфраструктуры страны и возобновление работы городских служб.

Правительство Сирии заверило граждан, что будет работать для обеспечения безопасности в стране, а также проявит заботу о семьях погибших военнослужащих.

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Известия // понедельник, 5 декабря 2016 года

Асад увеличил бюджет Сирии на 2017 год более чем на треть

Внесенный президентом САР документ был одобрен депутатами Народного совета

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