Дадина перевели из карельской колонии в другой регион

Заключенный Ильдар Дадин переведен отбывать наказание из колонии № 7 города Сегежа в другой регион.

«Прибыл спецнаряд с Москвы, и Дадин был отправлен из Карелии. По закону мы не можем сказать, в какой регион его перевели, поэтому стоит ожидать информации от самого Дадина, который в течение 10 дней с момента прибытия к месту отбывания наказания уведомляет по выбору одного из своих родственников о том, где он отбывает наказание», — сообщил начальник пресс-службы управления ФСИН по республике Виталий Фефелов, передает ТАСС.

Во ФСИН также пояснили, что решение о переводе Дадина было принято в связи с многократными обращениями правозащитных организаций по этому вопросу.

«В соответствии со статьей 17 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации уведомление о прибытии осужденного к месту отбывания наказания администрация учреждения направляет только одному из родственников осужденного (по его выбору) не позднее 10 дней со дня его прибытия», — подчеркнули в ФСИН.

Осужденный за неоднократные нарушения порядка проведения митингов Ильдар Дадин жаловался на пытки и издевательства в ИК № 7 города Сегежа. Письмо активиста опубликовала его супруга Анастасия Зотова.

После этого в сегежской колонии начались проверки. В частности, делом Дадина заинтересовалась уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Она лично навестила Дадина в колонии.

Также жалобу Дадина проверяли сотрудники Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), однако они так и не смогли получить видеозаписи, доказывающие слова Дадина. В СПЧ заявили, что сотрудники ИК № 7 вводили проверяющих в заблуждение относительно сроков хранения видеозаписей.