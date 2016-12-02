СПЧ не смог получить доказательств пыток в отношении Дадина

Члены Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, которые проверяли жалобу на пытки и издевательства в ИК № 7 Ильдара Дадина, не сумели получить объективный доказательств, которые подтвердили бы слова осужденного.

«Совокупности объективных доказательств описываемых Дадиным действий в отношении него 11 и 12 сентября 2016 года, равно как и утверждений о правомерности поведения сотрудников ИК-7, установить не удалось», — сообщается в докладе СПЧ, опубликованном на официальном сайте Совета.

«Видеозаписи не представлены, личное дело не представлено. Давность событий не позволила обнаружить телесные повреждения, за исключением следов на кистях обеих рук Дадина», — отмечается в документе.

Сотрудники СПЧ указали на то, что работники колонии, где отбывает наказание Дадин, вводили их в заблуждение относительно сроков хранения видеозаписей, относящихся к делу.

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