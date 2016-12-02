Новости, деловые новости - Известия
Пятница,
2 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

СПЧ не смог получить доказательств пыток в отношении Дадина

В совете заявили, что работники исправительной колонии вводили в заблуждение относительно сроков хранения видеозаписей

Члены Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, которые проверяли жалобу на пытки и издевательства в ИК № 7 Ильдара Дадина, не сумели получить объективный доказательств, которые подтвердили бы слова осужденного.

«Совокупности объективных доказательств описываемых Дадиным действий в отношении него 11 и 12 сентября 2016 года, равно как и утверждений о правомерности поведения сотрудников ИК-7, установить не удалось», — сообщается в докладе СПЧ, опубликованном на официальном сайте Совета.

«Видеозаписи не представлены, личное дело не представлено. Давность событий не позволила обнаружить телесные повреждения, за исключением следов на кистях обеих рук Дадина», — отмечается в документе.

Сотрудники СПЧ указали на то, что работники колонии, где отбывает наказание Дадин, вводили их в заблуждение относительно сроков хранения видеозаписей, относящихся к делу.

Читайте также: 

УФСИН Карелии: заключенного в колонии, где сидит Дадин, не избивали

Москалькова предлагает отстранить руководство ИК-7 на время проверки

Известия // пятница, 2 декабря 2016 года

СПЧ не смог получить доказательств пыток в отношении Дадина

В совете заявили, что работники исправительной колонии вводили в заблуждение относительно сроков хранения видеозаписей

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Сергей Донской

министр

Все мнения

Мнение

Александр Бречалов

Секретарь Общественной палаты России

Все мнения

Мнение

Политолог

Алексей Мартынов

Все мнения

Мнение

Карин Беше-Головко

юрист

Все мнения

Мнение

Диана Гурцкая

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Эмиль Сутовский

гроссмейстер

Все мнения

Мнение

Иосиф Пригожин

Продюсер

Все мнения

Инфографика

Платные парковки в столице: улицы с повышенным тарифом

Платные парковки в столице: улицы с повышенным тарифом

Вся инфографика

Инфографика

Человек пропал: что делать, как искать и спасать

Человек пропал: что делать, как искать и спасать

Вся инфографика

Мнение

Ольга Ускова

предприниматель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке