СПЧ не смог получить доказательств пыток в отношении Дадина

В совете заявили, что работники исправительной колонии вводили в заблуждение относительно сроков хранения видеозаписей
Члены Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, которые проверяли жалобу на пытки и издевательства в ИК № 7 Ильдара Дадина, не сумели получить объективный доказательств, которые подтвердили бы слова осужденного.
«Совокупности объективных доказательств описываемых Дадиным действий в отношении него 11 и 12 сентября 2016 года, равно как и утверждений о правомерности поведения сотрудников ИК-7, установить не удалось», — сообщается в докладе СПЧ, опубликованном на официальном сайте Совета.
«Видеозаписи не представлены, личное дело не представлено. Давность событий не позволила обнаружить телесные повреждения, за исключением следов на кистях обеих рук Дадина», — отмечается в документе.
Сотрудники СПЧ указали на то, что работники колонии, где отбывает наказание Дадин, вводили их в заблуждение относительно сроков хранения видеозаписей, относящихся к делу.
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