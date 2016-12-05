Сноуден осудил правосудие США за двойные стандарты

Бывший спецагент Центрального разведывательного управления (ЦРУ) и Агентства национальной безопасности (АНБ) Эдвард Сноуден заявил о применении в судебной системе США политики двойных стандартов.

«В Соединенных Штатах действует двухуровневая система правосудия. Люди, которые тесно связаны с правительством или же имеют доступ к невероятному количеству ресурсов, отделываются очень мягкими наказаниями», — сказал Сноуден в интервью Yahoo News.

В качестве примера Сноуден привел историю бывшего директора ЦРУ генерала Дэвида Петреуса, который в данный момент рассматривается президентом США Дональдом Трампом в качестве кандидата на пост главы Государственного департамента.



«Он раскрыл гораздо более секретную информацию, чем та, которую когда-то обнародовал я. При этом Петреус ни дня не провел в тюрьме», — отметил Сноуден.

Генерал Дэвид Петреус является бывшим командующим Многонациональными силами в Ираке и силами США и НАТО в Афганистане. Кроме того, с сентября 2011 по ноябрь 2012 года он занимал должность директора ЦРУ. Петреус ушел в отставку после скандала, связанного со взломом почты предполагаемой любовницы. Как стало известно, он предоставил подруге-журналистке доступ к своей электронной почте.

Суд приговорил Петриуса к штрафу и двум годам тюремного заключения условно.

Отметим, что еще до избрания Трамп заявлял о необходимости возвращения Сноудена в США. «Если Россия уважает нас как страну, она должна вернуть шпиона», — сказал Трамп.