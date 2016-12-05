Москалькова поблагодарила ФСИН за перевод Дадина в другую колонию

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что перевод Ильдара Дадина из исправительной колонии № 7 города Сегежа в другую соответствует интересам осужденного.

«Считаю, что перевод Ильдара Дадина соответствует интересам осужденного. Более того, о желательной смене места содержания мне говорили и его родные. Хочу поблагодарить ФСИН за то, что пошли навстречу», — сказала Москалькова, передает ТАСС.

Напомним, ранее «Известия» сообщали о том, что Дадина перевели отбывать наказание в другой регион. Во ФСИН заявили, что соответствующее решение принято в связи с обращениями правозащитных организаций.

Активист Ильдар Дадин пожаловался на пытки и издевательства в карельской исправительной колонии. Письмо осужденного за неоднократные нарушения порядка проведения митингов с подробным описанием происходящего в ИК № 7 опубликовала его жена Анастасия Зотова.