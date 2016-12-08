Приговоренных к принудительным работам поселят в общежитиях

С 1 января 2017 года в России вводится новый вид уголовного наказания — принудительные работы, являющиеся альтернативой лишению свободы в случаях, предусмотренных УК РФ. Подробнее о том, что изменится в уголовно-исправительной системе с нового года, корреспонденту «Известий» Марии Недюк рассказал начальник управления организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией от общества, Евгений Лукьянец.

— За какие проступки будут приговаривать к новому виду наказания?

— Принудительные работы могут быть назначены за совершение преступлений небольшой или средней тяжести. Либо за тяжкие преступления, совершенные впервые, но ограниченные сроком наказания до пяти лет (свыше — не применяется). Это большой перечень статей УК, и решение по выбору меры наказания будет принимать суд. Принудительные работы не могут быть назначены несовершеннолетним осужденным или лицам, признанным инвалидами I или II группы, беременным женщинам или женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет, а также пенсионерам и военнослужащим.

Мы считаем, что таким образом будет снижена нагрузка на колонии-поселения и колонии общего режима. В целом это очередной шаг к гуманизации уголовных наказаний — нет полной изоляции от общества, граждане не теряют социальных связей с близкими, не приобщаются к криминальной субкультуре.

— Что из себя представляют сами принудительные работы?

— Это обособленный вид уголовного наказания, не связанный с лишением свободы. Очень приближен к исправительным работам, только там осужденный отбывает наказание по основному месту работы и проживает дома, а здесь он живет в специализированном исправительном центре и обязан трудиться. Работу ему подбирает ФСИН, учитывая в обязательном порядке квалификацию осужденного. Уже заключаем договоры с предпринимателями и предприятиями в регионах.

Сразу оговорюсь, что никакого ущемления прав работника в данном случае не происходит. Осужденные будут получать в полном объеме заработную плату, как и любые другие сотрудники предприятия.

В обязательном порядке будет удержано от 5 до 20% дохода в пользу государства, если есть взыскания по искам (например, алименты), они тоже будут вычитаться из зарплаты. Всё остальное будет выплачиваться в полном объеме на руки осужденному.



— Что осужденный, проживающий в исправцентре, будет оплачивать самостоятельно?

Фото: Мария Недюк

— В первую очередь — коммунальные расходы за проживание в общежитии. В том случае, если он захочет питаться в самом исправительном центре, он будет это оплачивать тоже.

Но если ему не будет хватать денег, то расходы будет оплачивать ФСИН из средств федерального бюджета. А если не будет денег на сезонную одежду, то по заявлению эти вещи будут ему предоставлены.

— Что собой представляют исправительные центры?

— Это учреждения открытого типа. Такие же, как, к примеру, студенческие общежития, где есть комнаты, места общего пользования и места для приготовления пищи, помещения для отдыха, складские помещения. В целом это вполне достойные общежития, примерно соответствующие уровню двухзвездочных отелей. У нас открыты четыре исправительных центра, работать они начнут с 1 января 2017 года. В городе Ишим Тюменской области — исправцентр с лимитом на 100 мест, в городе Георгиевске Ставропольского края — на 144 места, в Рассказовском районе Тамбовской области — на 70 мест и в городе Уссурийск Приморского края — на 150 мест.

Фото: Мария Недюк

Кроме того, будут функционировать как исправительные центры семь участков при исправительных учреждениях в различных регионах. Общий лимит составит 896 мест. Но это номинальный лимит, поскольку по истечении первых шести месяцев эта категория осужденных может проживать и за пределами исправительного центра с семьей — или в собственном жилье, или в арендуемом. В идеале такой центр должен появиться в каждом федеральном округе.

— У людей, которые проживают в пилотных регионах, нет никаких опасений по поводу того, что рядом с ними откроются исправительные учреждения открытого типа?

— Нет, такой вопрос даже не поднимался. Подчеркну: эти люди не совершили тяжких преступлений, за которые требовалось бы жестко карать. У нас очень много граждан — в год около 800 тыс., — которых приговорили к наказанию, не связанному с изоляцией от общества.

Но персонал исправительного центра в полном объеме будет нести ответственность в том числе и за психологический климат вокруг. Если такого рода обращения граждан будут, мы к ним будем прислушиваться. Если наши подопечные совершат какие-то административные нарушения или не дай бог уголовные, мы передадим материалы в суд, чтобы этот вид наказания был заменен реальным лишением свободы с учетом тех дней, которые они отбыли в исправительном центре.

— Сейчас идет какое-то переобучение сотрудников, которые будут там работать? Все-таки новая правовая форма.

— Да. Подбирается новый персонал из тех людей, кто сейчас работает в исправительных учреждениях. Они проходят переподготовку, изучают нормативную базу.

