Заключенных предлагают отпускать на каникулы к детям

Условия отбывания уголовного наказания для заключенных, у которых есть дети до 14 лет, могут смягчить. Они получат возможность проводить с детьми праздники и каникулы, а также право провести последние полгода из всего срока наказания за пределами колонии. Для этой же категории граждан может быть введена возможность отсрочки его отбывания еще до вынесения приговора. Такие предложения содержатся в пакете правительственных законопроектов, которые сегодня рассмотрят профильные комитеты Госдумы.



Гуманизация уголовного законодательства

Изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, предложенные правительством РФ в октябре 2016 года, будут обсуждаться на заседаниях думского комитета по государственному строительству и законодательству, а в Уголовно-исполнительный кодекс — на комитете по безопасности и противодействию коррупции.

Поправки касаются осужденных женщин, у которых есть ребенок младше 14 лет или ребенок-инвалид, а также осужденных мужчин, которые являются единственными родителями в семье. Изменения не распространяются на осужденных за преступления террористической направленности, а также за особо тяжкие и совершенные в отношении несовершеннолетних.

Правительство предлагает предоставить этим категориям заключенных ежегодное право на четыре краткосрочных визита домой (на срок до 15 суток, не считая времени, необходимого для проезда туда и обратно) для свидания с детьми, а в праздничные и выходные дни — на прогулку с ребенком (продолжительностью четыре часа) за пределами исправительного учреждения.

Кроме того, тем, кто не нарушает режим содержания, могут дать возможность последние полгода заключения работать и жить за пределами колонии совместно с семьей или детьми, но под надзором администрации. Это позволит им успешно пройти адаптацию к жизни вне колонии, отмечается в пояснительной записке к законопроектам.

Решение о предоставлении таких льгот принимает начальник колонии. Любой проступок — нарушение режима или взыскание — дает ему возможность отменить послабления.

Кроме того, меняются условия перемещения беременных женщин-заключенных. Перевозить их предлагается только при разрешении врача и в сопровождении медицинского работника.

Ранее комитет по вопросам семьи, женщин и детей (является соисполнителем) уже одобрил поправки и рекомендовал принять их в первом чтении.

Правозащитники инициативу поддерживают

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила «Известиям», что выступает за такую гуманизацию.



— Для уголовно-исправительной системы это даже выгодно, потому что возможность воссоединяться с семьей снижает уровень агрессивности заключенного, предотвращает те особые конфликты, которые порождаются длительной изоляцией от близких людей. Предложенные меры будут стимулом для осужденных вести себя в соответствии с правилами внутреннего распорядка и режима содержания под стражей, — заявила она.

При этом омбудсмен отметила, что нужно очень дифференцированно подходить к наказанию и послаблениям: если преступление тяжкое и жестокое, то и наказание должно быть максимально жестким, но если человек попал в тюрьму из-за неблагоприятного стечения обстоятельств, то надо дать ему шанс вернуться к нормальной жизни.

Поправки могут привести к злоупотреблениям со стороны надзирателей и оказанию давления на заключенных, опасается председатель общественной правозащитной благотворительной организации комитет «За гражданские права» Андрей Бабушкин.

— Это очень актуальная проблема, на сегодняшний день существует ряд поощрений для заключенных, но они почти не применяются. Необходимо разработать четкие критерии, на основании которых родителей будут отпускать на свидания к детям, чтобы не допустить злоупотреблений со стороны руководства колонии и надзорных органов, — сказал он.

Отсрочка наказания

Еще один законопроект вносит изменения в порядок предоставления отсрочек отбывания наказания для тех же категорий осужденных.

По словам замглавы думского комитета по госстроительству и законодательству Александра Грибова («Единая Россия»), законопроект возлагает на суд обязанность рассмотреть возможность отсрочки при вынесении приговора.

— Сейчас осужденный должен для этого подавать ходатайство после вынесения приговора — суд его рассматривает в отдельном заседании. Предлагается, чтобы суд изначально перед вынесением приговора выяснял вопрос о возможности предоставления отсрочки и включал этот вопрос в содержание приговора, — говорит он.

По его мнению, основная задача проекта состоит в том, чтобы женщины и одинокие мужчины, не представляющие большой опасности для общества, не совершившие преступлений против жизни и других тяжких преступлений и имеющие детей, сохранили право на воспитание ребенка и пребывания с ним.

— У многих имеются семейные обязанности, исполнение которых иногда имеет большую ценность для общества, чем изоляция преступника. Передача детей в детские дома, под опеку государственных органов — не всегда благо для ребенка по сравнению с сохранением семьи, пусть даже с родителем, который оступился в жизни, но от этого не перестал быть родителем и не представляет опасности для общества и самого ребенка, — убежден он.

Партнер юридической фирмы ЮСТ Александр Боломатов считает концептуально верным наделение суда правом рассматривать вопрос о предоставлении отсрочки исполнения наказания без ходатайства сторон. Он отмечает, что суд, рассматривая дело, должен принимать во внимание все обстоятельства, которые касаются подсудимого, например факт беременности, причем даже и без ходатайства стороны.