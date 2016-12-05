8 декабря прокурор попросит наказание для Карауловой

8 декабря Московский окружной военный суд проведет прения сторон по делу бывшей студентки МГУ Варвары Карауловой (Александры Ивановой). Девушка обвиняется в попытке примкнуть к террористической группировке «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).

«Прения сторон назначены на 8 декабря на 09.30 мск», — сообщил адвокат Сергей Бадамшин, передает ТАСС.

Сегодня суд также принял решение о продлении Карауловой срока содержания под стражей до 13 января 2017 года.

Из обвинительного заключения следует, что Варвара Караулова решила вступить в ИГ, присоединившись к группировке «Бадр» для осуществления диверсий на территории Сирии и Европы путем самоподрыва.

Напомним, 27 мая прошлого года студентка сбежала из дома и вылетела в Стамбул, где ее встретили и перевезли на корпоративную квартиру в город Килис. Позже ее задержали сотрудники спецслужб при незаконном пересечении границы.

12 июня Караулову вернули родителям, 28 октября арестовали, а 10 ноября 2015 года предъявили ей официальное обвинение.

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