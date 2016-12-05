Новости, деловые новости - Известия
Понедельник,
5 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

8 декабря прокурор попросит наказание для Карауловой

Сегодня суд продлил бывшей студентке МГУ срок содержания под стражей до 13 января 2017 года

8 декабря Московский окружной военный суд проведет прения сторон по делу бывшей студентки МГУ Варвары Карауловой (Александры Ивановой). Девушка обвиняется в попытке примкнуть к террористической группировке «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).

«Прения сторон назначены на 8 декабря на 09.30 мск», — сообщил адвокат Сергей Бадамшин, передает ТАСС.

Сегодня суд также принял решение о продлении Карауловой срока содержания под стражей до 13 января 2017 года.

Из обвинительного заключения следует, что Варвара Караулова решила вступить в ИГ, присоединившись к группировке «Бадр» для осуществления диверсий на территории Сирии и Европы путем самоподрыва.

Напомним, 27 мая прошлого года студентка сбежала из дома и вылетела в Стамбул, где ее встретили и перевезли на корпоративную квартиру в город Килис. Позже ее задержали сотрудники спецслужб при незаконном пересечении границы.

12 июня Караулову вернули родителям, 28 октября арестовали, а 10 ноября 2015 года предъявили ей официальное обвинение.

Читайте также: 

Караулова оправдывала деятельность ИГ на допросах

Известия // понедельник, 5 декабря 2016 года

8 декабря прокурор попросит наказание для Карауловой

Сегодня суд продлил бывшей студентке МГУ срок содержания под стражей до 13 января 2017 года

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Елена Лория

журналист

Все мнения

Мнение

Василий Пискарев

депутат

Все мнения

Фотолента

Неизвестные герои войны: 1941–1945 годы в лицах

Неизвестные герои войны: 1941–1945 годы в лицах

Мнение

Илья Заливухин

архитектор-градостроитель

Все мнения

Мнение

Наталья Присецкая

общественный деятель

Все мнения

Фотолента

Главные события недели — в эксклюзивных фотографиях «Известий»

Главные события недели — в эксклюзивных фотографиях «Известий»

Мнение

Сергей Донской

министр

Все мнения

Инфографика

Платные парковки в столице: улицы с повышенным тарифом

Платные парковки в столице: улицы с повышенным тарифом

Вся инфографика

Мнение

Борис Титов

бизнес-омбудсмен

Все мнения

Мнение

Александр Проханов

писатель

Все мнения

Мнение

Андрей Климов

сенатор

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке