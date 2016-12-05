Кабмин снизил прожиточный минимум в России

Правительство РФ установило прожиточный минимум по итогам III квартала 2016 года в размере 9889 рублей. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

Этот показатель на 67 рублей уступает прожиточному минимуму для всего населения по итогам II квартала 2016 года (9956 рублей). Прожиточный минимум для трудоспособных граждан решением правительства установлен на уровне 10 678 рублей (-44 рубля). Прожиточный минимум для пенсионеров составил 8136 рублей (-28 рублей), для детей — 9668 рублей (-193 рубля).

Прожиточный минимум устанавливается правительством раз в квартал по итогам анализа потребительской корзины на основе данных Росстата за предыдущие три месяца. Снижение прожиточного минимума по итогам третьего квартала обусловлено сокращением инфляции, наблюдавшейся в августе-сентябре в отдельных категориях товаров.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 4% — до 7,8 тыс. рублей. Предполагаемое повышение будет проведено 1 июля 2017 года.