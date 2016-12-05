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Правительство определило размер дотаций Чечне и Крыму на 2017 год

Всего на дотации регионам на следующий год правительство заложило в бюджет 738,3 млрд рублей

Дотации Чеченской Республике на 2017 год из федерального бюджета останутся на уровне текущего года и составят чуть больше 40,4 млрд рублей. Дотации Крыму снизятся в следующем году на 0,6 млрд рублей и составят 37,2 млрд рублей.

Об этом сообщает РБК с ссылкой на правительственные поправки ко второму чтению проекта бюджета.

Министерство финансов планировало значительно сократить объем дотаций для Чечни, однако глава республики Рамзан Кадыров заявил в конце октября, что предложения Минфина, предполагающие сокращение расходов по бюджету республики на следующий год, неприемлемы.

Дотации остальным регионам будут повышены более чем на 15%, сообщает ОТР

Соответствующие поправки уже одобрил думский комитет по бюджету. 

Всего правительство заложило в бюджет 2017 года 738,3 млрд рублей на дотации регионам, что на 15% выше уровня 2016 года. 

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Известия // понедельник, 5 декабря 2016 года

Правительство определило размер дотаций Чечне и Крыму на 2017 год

Всего на дотации регионам на следующий год правительство заложило в бюджет 738,3 млрд рублей

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