Правительство определило размер дотаций Чечне и Крыму на 2017 год

Всего на дотации регионам на следующий год правительство заложило в бюджет 738,3 млрд рублей
Дотации Чеченской Республике на 2017 год из федерального бюджета останутся на уровне текущего года и составят чуть больше 40,4 млрд рублей. Дотации Крыму снизятся в следующем году на 0,6 млрд рублей и составят 37,2 млрд рублей.
Об этом сообщает РБК с ссылкой на правительственные поправки ко второму чтению проекта бюджета.
Министерство финансов планировало значительно сократить объем дотаций для Чечни, однако глава республики Рамзан Кадыров заявил в конце октября, что предложения Минфина, предполагающие сокращение расходов по бюджету республики на следующий год, неприемлемы.
Дотации остальным регионам будут повышены более чем на 15%, сообщает ОТР.
Соответствующие поправки уже одобрил думский комитет по бюджету.
Всего правительство заложило в бюджет 2017 года 738,3 млрд рублей на дотации регионам, что на 15% выше уровня 2016 года.
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