Правительство определило размер дотаций Чечне и Крыму на 2017 год

Дотации Чеченской Республике на 2017 год из федерального бюджета останутся на уровне текущего года и составят чуть больше 40,4 млрд рублей. Дотации Крыму снизятся в следующем году на 0,6 млрд рублей и составят 37,2 млрд рублей.



Об этом сообщает РБК с ссылкой на правительственные поправки ко второму чтению проекта бюджета.

Министерство финансов планировало значительно сократить объем дотаций для Чечни, однако глава республики Рамзан Кадыров заявил в конце октября, что предложения Минфина, предполагающие сокращение расходов по бюджету республики на следующий год, неприемлемы.

Дотации остальным регионам будут повышены более чем на 15%, сообщает ОТР.

Соответствующие поправки уже одобрил думский комитет по бюджету.



Всего правительство заложило в бюджет 2017 года 738,3 млрд рублей на дотации регионам, что на 15% выше уровня 2016 года.