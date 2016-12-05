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Боб Дилан подготовил речь для церемонии вручения Нобелевской премии

Американский певец прислал текст речи, который будет зачитан 10 декабря

Американский поэт, писатель и музыкант Боб Дилан прислал текст речи, который будет зачитан 10 декабря на церемонии вручения Нобелевских премий. Об этом сообщает официальный твиттер премии.

Также в сообщении говорится, что американская певица Патти Смит исполнит на церемонии песню Дилана A Hard Rain’s A-Gonna Fall.

Ранее в Шведской академии заявили, что Дилан не сможет посетить Стокгольм в декабре 2016 года. При этом отмечалось, что у музыканта запланирован концерт в Стокгольме в 2017 году, во время которого он мог бы получить премию.

Для получения награды Дилан должен произнести нобелевскую речь в течение полугода после церемонии награждения. Дилану присудили премию по литературе «за создание нового поэтического языка в великой американской песенной традиции».

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Известия // понедельник, 5 декабря 2016 года

Боб Дилан подготовил речь для церемонии вручения Нобелевской премии

Американский певец прислал текст речи, который будет зачитан 10 декабря

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