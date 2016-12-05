В Алеппо развернут аэромобильный госпиталь МЧС РФ

Российский аэромобильный госпиталь с врачами отряда «Центроспас» уже начал оказывать медицинскую помощь жителям Алеппо, сообщил директор департамента международной деятельности МЧС России Александр Романов.

По его словам, госпиталь находится в 2 км к юго-востоку от Алеппо, в его составе работают врачи и сотрудники МЧС РФ.

«В настоящее время аэромобильный госпиталь уже развернут. Врачи начали оказывать медицинскую помощь местному населению», — приводит ТАСС сообщение представителя ведомства.

Александр Романов также подчеркнул, что госпиталь расположен в 1–2 км от лагеря беженцев и российские специалисты будут оказывать помощь находящимся в нем людям.

Госпиталь «Центроспаса» входит в тройку глобального реестра чрезвычайных медицинских бригад, который создается Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), для работы в зоне бедствий и катастроф. В автономном режиме госпиталь способен работать 30 дней. Амбулаторно он может принимать до 200 человек в сутки, а его стационар рассчитан на 50 больных.