Истребитель Су-33 потерпел аварию при посадке на «Адмирала Кузнецова»

Российский истребитель Су-33 выкатился за пределы палубы во время посадки на авианосец «Адмирал Кузнецов» в Средиземном море, сообщил представитель Минобороны РФ.



Инцидент произошел после выполнения истребителем боевой задачи в небе Сирии.

«При совершении посадки на авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» из-за обрыва троса аэрофинишера выкатился за пределы палубы истребитель Су-33», — приводит «Интерфакс» сообщение представителя российского оборонного ведомства.

Он пояснил, что пилоту военного самолета удалось катапультироваться, и силы поисково-спасательной службы незамедлительно доставили его на борт крейсера. «Здоровью летчика ничего не угрожает», — отметил собеседник агентства.

В Минобороны подчеркнули, что корабельная авианосная группа ВС РФ продолжат действовать в Средиземном море по плану дальнего похода.

Ранее, 14 ноября, произошла авария с участием истребителя МиГ-29 при выполнении посадки на несущий крейсер «Адмирал Кузнецов». Летчик был вынужден катапультироваться.