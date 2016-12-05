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И. о. президента Узбекистана Мирзиёев победил на выборах главы страны

За кандидата проголосовали 88,61% избирателей

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

И.о президента Узбекистана Шавкат Мерзиёев набрал 88,61% и победил на выборах главы республики. Об этом сообщил глава ЦИК Мирза-Улугбек Абдусаломов на пресс-конференции в понедельник.

«За кандидата от Либерально-демократической партии Узбекистана (УзЛиДеП) Шавката Мерзиёева отдали свои голоса 15 миллионов 900 тысяч избирателей, что составляет 88,61% от общего числа избирателей», — приводит его слова агентство «РИА Новости».

Премьер-министр Узбекистана Шавкат Мирзиёев считался главным претендентом на победу в президентских выборах. Напомним, Мирзиёев был назначен врио главы республики после смерти первого президента страны Ислама Каримова 2 сентября. Каримов находился у власти с 1989 года.

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Известия // понедельник, 5 декабря 2016 года

И. о. президента Узбекистана Мирзиёев победил на выборах главы страны

И. о. президента Узбекистана Мирзиёев победил на выборах главы страныЗа кандидата проголосовали 88,61% избирателей

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