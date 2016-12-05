Встреча ОПЕК с не входящими в картель странами пройдет 10 декабря

Встреча нефтедобывающих стран, входящих и не входящих в ОПЕК, о сокращении добычи «черного золота» пройдет 10 декабря в Вене, сообщил генсек картеля Мухаммед Баркиндо.

Как пояснил глава ОПЕК, приглашение принять участие в мероприятии были отправлены представителям 14 стран — нерезидентов картеля, передает Bloomberg.

30 ноября на заседании Организации стран — экспортеров нефти было принято решение о сокращении добычи черного золота до 32,5 млн баррелей в сутки. В соответствии с этим решением, с 1 января 2017 года участники ОПЕК снизят среднесуточную добычу на 1,164 млн баррелей.