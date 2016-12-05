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Кремль прокомментировал аварию при посадке на «Адмирал Кузнецов»

Пресс-секретарь президента РФ отметил героическую работу пилота

Российские военные летчики выполняют сложную работу. В случае с аварией во время посадки Су-33 на крейсер «Адмирал Кузнецов», главное то, что пилот остался жив. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге в понедельник.

«Это очень напряженная, сложная и героическая работа. Речь идет в первую очередь о том, что пилот остался жив», — сказал он журналистам.

Ранее в понедельник представитель Министерства обороны России сообщил о том, что истребитель Су-33 выкатился за пределы палубы во время посадки на авианосец. Инцидент произошел в Средиземном море после выполнения истребителем боевой задачи в небе Сирии.

Пилоту истребителя удалось катапультироваться. Он был доставлен на борт военного корабля. В настоящий момент его жизни ничего не угрожает.

Как уточнили в Минобороны, корабельная авианосная группа ВС РФ продолжат действовать в Средиземном море по плану дальнего похода.

14 ноября, во время тренировочных полетов произошла авария с участием истребителя МиГ-29 при выполнении посадки на несущий крейсер «Адмирал Кузнецов». Летчик катапультировался. Причиной инцидента, по предварительным данным, стала техническая неисправность.

Известия // понедельник, 5 декабря 2016 года

Кремль прокомментировал аварию при посадке на «Адмирал Кузнецов»

Пресс-секретарь президента РФ отметил героическую работу пилота

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