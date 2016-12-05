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Изъяты документы и компьютеры владельца судна «Николай Касаткин»

Его экипаж объявил забастовку в порту Амстердама, требуя погасить долг по зарплате

Следственные действия прошли в офисе ООО «Парус», компании-владельца судна «Николай Касаткин» на Сахалине. Его экипаж, требуя погасить долги по зарплате, устроил забастовку в порту Амстердама.

В рамках проверки по этому делу изъяли компьютерную технику и документы владельца. Сам он, как и главный бухгалтер компании, ответили на вопросы следователей ДВСУ на транспорте. Об этом сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на представителей этого ведомства. Там сказали, что во время проверки деятельности судовладельца уже удалось установить факт задолженности по зарплате.

Как писали «Известия», судно зашло в Амстердам и не прошло проверку инспекции соответствия условий труда, квалификации и безопасности. «Николаю Касаткину» запретили покидать порт. И, в частности, из-за того, что обнаружилась большая задолженность экипажу по зарплате за четыре месяца — $90 тыс. Именно по причине больших долгов судовладельца моряки и объявили забастовку.

Сахалинский следственный отдел на транспорте начал процессуальную проверку по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 («Невыплата заработной платы»).

Известия // понедельник, 5 декабря 2016 года

Изъяты документы и компьютеры владельца судна «Николай Касаткин»

Его экипаж объявил забастовку в порту Амстердама, требуя погасить долг по зарплате

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