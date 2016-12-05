Путин поздравил Мирзиёева с победой на выборах главы Узбекистана

Российский лидер Владимир Путин в ходе телефонного разговора с избранным президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым поздравил его с победой на выборах. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба Кремля.



«Владимир Путин тепло поздравил Шавката Мирзиёева с убедительной победой на выборах Президента Узбекистана и пожелал ему успехов на высоком государственном посту», — указано в сообщении на сайте администрации президента РФ.

Обе стороны выразили стремление и дальше укреплять отношения между Россией и Узбекистаном, а также расширять взаимовыгодное сотрудничество в различных областях.

Кроме того, Владимир Путин пригласил избранного главу Узбекистана посетить Россию с официальным визитом. Шавкат Мирзиёев принял это предложение.

По данным ЦИК Узбекистана, и.о. президента Узбекистана Шавкат Мирзиёев набрал 88,61% на выборах главы республики.