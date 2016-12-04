Явка на выборах президента Узбекистана составила 87,83%, сообщений о каких-либо нарушениях в ходе голосования не поступало, заявил глава ЦИК республики Мирза-Улугбек Абдусаломов.

Он отметил, что явка, таким образом, составила более 17 млн 941 тыс. избирателей. На данный момент голосование еще продолжается в представительствах Узбекистана в США и некоторых странах Европы, передает «Интерфакс».

«Выборы проведены открыто и гласно в соответствии с законодательством. Информации с избирательных участков о нарушениях не поступило», — сказал он.

Выборы президента Узбекистана были признаны состоявшимися еще в 11.00 по местному времени (9.00 мск), так как явка на них превысила 33,7% при рубеже в 33%. Абдусаломов сообщил, что предварительные итоги голосования будут известны уже 5 декабря.

На должность главы государства претендуют и.о. президента, премьер-министр страны Шавкат Мирзияев от Движения предпринимателей и деловых людей — Либерально-демократической партии (УзЛиДеП), Хотамжон Кетмонов от Народно-демократической партии Узбекистана (НДПУ), Сарвар Отамуратов от демократической партии Узбекистана «Миллий тикланиш» («Национальное возрождение») и Наримон Умаров от социал-демократической партии Узбекистана «Адолат» («Справедливость»).

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