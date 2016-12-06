ФАС прописала банкам конкуренцию

Крупнейшим банкам могут ограничить возможности наращивания доли рынка. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает изменить формулу расчета полной стоимости кредита (ПСК) в пользу более мелких игроков, приравнять значение банковской ПСК к таковой для микрофинансовых организаций (МФО), а также — смягчить требования к капиталу кредитных организаций, в которых могут размещаться временно свободные госсредства. Эти и другие меры содержатся в проекте плана мероприятий «Развитие конкуренции на рынке финансовых услуг», разработанном антимонопольным ведомством. Замглавы ФАС Андрей Кашеваров рассказал «Известиям», что всего в проекте содержится более двух десятков инициатив. Документ уже направлен в ЦБ на согласование. Инициативу антимонопольщиков в целом поддерживает и экспертное сообщество.

ФАС завершила подготовку рабочей версии «дорожной карты» по развитию конкуренции на финансовом рынке и на прошлой неделе направила свой план на согласование в Банк России, рассказал «Известиям» представитель антимонопольной службы. Заместитель руководителя ведомства Андрей Кашеваров уточнил, что документ включает в себя все предложения, ранее выдвигавшиеся представителями финрынка. Речь идет более чем о 20 нововведениях, добавил он.

— Мы в рамках этого предложения будем обсуждать все инициативы, весь спектр, — сказал Андрей Кашеваров, но отказался уточнить, о каких именно инициативах идет речь.

Как рассказал источник «Известий», знакомый с ходом обсуждения проекта «дорожной карты», в нем предлагается, в частности, изменить формулу расчета полной стоимости кредита, за что ранее выступали эксперты Ассоциации российских банков (АРБ). ПСК рассчитывается примерно по сотне кредитных организаций, поэтому крупнейшие игроки могут влиять на полную стоимость займов. Суть предложенной АРБ идеи в том, что если банк выдал более 10% кредитов определенного вида, то его долю в формуле надо ограничить 10%.



Эксперты ассоциации также выступали за то, чтобы уравнять значения ПСК для банков и микрофинансовых организаций. Они аргументировали это тем, что в развитых странах нет дифференциации процентов по субъектам кредитования, но есть — по видам ссуд.

Глава Национального совета финансового рынка (НСФР) Андрей Емелин, участвовавший в разработке проекта «дорожной карты», уточнил, что большинство мер ФАС касается всё же банковского сектора. Со своей стороны эксперт предлагал смягчить требования к капиталу кредитных организаций, в которых государство может размещать временно свободные деньги.



— Планку по величине собственных средств нужно понизить с 250 млрд рублей до 25 млрд, так как критериям устойчивости и финансовой безопасности, установленным в постановлении правительства № 1121 «О порядке размещения средств федерального бюджета на банковских депозитах», отвечает не десяток банков, а в разы больше — порядка 50, — объяснил свою позицию Андрей Емелин.

Он также рассказал об еще одном предложении — обязать банки ставить в известность потенциальных заемщиков, оформивших кредит со страховкой, о так называемом «периоде охлаждения». Речь идет о праве граждан отказаться от страховки в течение определенного времени. Кроме того, если предложения ФАС примут, то кредитным организациям придется отдельным документом под подпись уведомлять о включении суммы страховки в стоимость ссуды, добавил глава НСФР.

По словам официального представителя антимонопольного ведомства, реализация мер, которые содержатся в «дорожной карте», может снизить вероятность дальнейшей концентрации на финансовом рынке и в некоторых случаях не допускать возможных злоупотреблений со стороны доминирующих игроков. Проект «дорожной карты» был направлен в ЦБ на согласование на прошлой неделе, сообщил представитель ФАС. Представитель мегарегулятора уточнил, что в ЦБ план развития конкуренции на финрынке пока не поступил.

Председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков считает, что разработка «дорожной карты» своевременна. Банкиры и представители МФО также поддержали меры ФАС, но посчитали часть из них недостаточными для кардинальных перемен на финрынке, а часть — излишними.

— Основной причиной перетока клиентской базы в пользу крупнейших российских банков, большинство из которых государственные или квазигосударственные, является отсутствие доверия к банковской системе в целом, — сказал руководитель юридического департамента Ланта Банка Дмитрий Шевченко.

Председатель совета саморегулируемой организации «Микрофинансирование и развитие» (СРО «МиР»), экс-замминистра финансов Алексей Саватюгин отметил, что до сих пор меры, предложенные ФАС, не всегда приводили к развитию конкуренции. А на рынке МФО и ломбардов дополнительные меры защиты равных условий игры пока и вовсе не требуются.



— На этих рынках еще нет крупных игроков с госучастием, так что с конкуренцией там пока всё в порядке, — заявил «Известиям» бывший чиновник, раскритиковав идею приравнять ПСК для банков и для МФО.

По его мнению, такая мера может, напротив, привести к нарушению конкуренции, так как специфика деятельности банков и их заемщики существенно отличаются от таковых у МФО.

Усиление концентрации на рынке банковских услуг является одним из факторов, негативно влияющих на конкурентную среду на финансовом рынке. Как писали ранее «Известия», доля активов топ-5 кредитных организаций достигла к ноябрю 2016 года очередного рекорда — 56,9%, увеличившись за III квартал на 0,3 процентного пункта, а за год — и того более. К концу 2017 года этот показатель может вырасти до 60%. При этом особенно ощутимо влияние крупных игроков на региональных и локальных рынках, указывают эксперты.

